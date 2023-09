Diocesi: Reggio Calabria-Bova, domani assemblea per riprendere il Cammino sinodale e presentare la prima lettera pastorale di mons. Morrone

L’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, ha convocato l’assemblea diocesana per domani, giovedì 14 settembre, subito dopo la conclusione delle celebrazioni in onore della patrona, Madre della Consolazione. L’appuntamento è alle 18 presso l’auditorium “Fazio” della Scuola Allievi Carabinieri “Fava e Garofalo” del rione Modena. Come comunicato dal vicario generale, mons. Pasqualino Catanese, nella lettera inviata nei giorni scorsi alla comunità diocesana, saranno due i punti all’ordine del giorno. Il primo punto riguarderà la “Ripresa e presentazione del terzo anno del Cammino sinodale (Anno del discernimento)”; il secondo punto, invece, sarà riservato alla presentazione della prima lettera pastorale dell’arcivescovo Morrone “con le linee programmatiche che accompagneranno le nostre comunità in questo nuovo anno pastorale”. All’assemblea, così come anticipato ancora dal vicario generale, parteciperanno oltre a tutti i presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, i membri dell’equipe sinodale, il gruppo dei direttori delle Lectio, i membri del Consiglio pastorale e presbiterale, la Consulta delle aggregazioni laicali e due referenti per ogni parrocchia.