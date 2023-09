Papa Francesco: “famiglia Ulma modello di devozione al Sacro Cuore di Gesù”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Saluto cordialmente i polacchi e in modo particolare l’arcivescovo Adam Szal, che con una delegazione ha portato a Roma le reliquie dei nuovi martiri beati: Giuseppe e Wiktoria Ulma e i loro sette figli”. Lo ha detto il Papa, salutando al termine dell’udienza generale di oggi i fedeli polacchi. “Possa questa famiglia di beati essere per voi e per le famiglie polacche un modello di devozione al Sacro Cuore di Gesù, la cui immagine, che oggi benedirò, porterete in pellegrinaggio nella vostra arcidiocesi”, l’augurio di Francesco.