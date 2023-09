Azerbaigian-Armenia: Ue, “garantire la fornitura di prodotti essenziali agli armeni del Karabakh”

“La situazione sul campo si sta deteriorando rapidamente. È fondamentale garantire la fornitura di prodotti essenziali agli armeni del Karabakh. L’apertura della rotta Agdam-Askeran oggi è un passo importante che dovrebbe facilitare la riapertura anche del corridoio di Lachin”. Lo comunica in una nota il portavoce del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, commentando la situazione tra l’Azerbaigian e l’Armenia. “Prendiamo atto del passaggio odierno di una consegna umanitaria russa attraverso la rotta Ağdam-Askeran. Ci aspettiamo che crei uno slancio per la ripresa di regolari consegne umanitarie alla popolazione locale”, ha aggiunto. “Chiediamo a tutte le parti interessate di dare prova di responsabilità e flessibilità nel garantire l’utilizzo sia della rotta di Lachin che di quella di Agdam-Askeran”. L’Ue si aspetta che gli sviluppi odierni siano seguiti da “passi più concreti nei prossimi giorni e settimane, anche per quanto riguarda il dialogo tra Baku e gli armeni del Karabakh sui loro diritti e sulla sicurezza, gli sforzi di riconciliazione e il processo di pace complessivo tra Armenia e Azerbaigian”. Negli ultimi giorni il presidente Michel “ha avuto intensi contatti” con conversazioni telefoniche, il 9 settembre 2023, sia con il premier dell’Armenia, Nikol Pashinyan, e il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, sia con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, a margine del vertice del G20 di Nuova Delhi del 10 settembre 2023.