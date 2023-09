Mondo migliore: si apre oggi a Madrid il XVII cenacolo del Movimento

Si apre oggi a Madrid il XVII Cenacolo del Movimento Mondo Migliore nato su iniziativa del gesuita padre Riccardo Lombardi. All’incontro partecipano più di 50 persone provenienti da 20 Paesi del mondo, ai quali il Papa ha indirizzato un messaggio di incoraggiamento. Il Movimento per un Mondo Migliore oggi opera in circa 30 Paesi del mondo, da più di 70 anni. Il motto di questo Cenacolo è “Insieme celebriamo la storia, condividiamo la vita, rinnovando la speranza” in cammino verso il 75° anniversario del Movimento, che si celebrerà tra quattro anni. “Il lavoro in questi giorni sarà un pellegrinaggio spirituale nella storia del nostro Gruppo promotore e del suo fondatore, padre Riccardo Lombardi”, si legge in una nota. In un secondo momento, “la proposta di costruire il futuro con speranza, prendendo coscienza dei nuclei essenziali della nostra spiritualità, a partire dalla proposta di aggiornare le Esercitazioni, che sono il ‘dna’ del nostro servizio”. L’appuntamento si concluderà “con un processo di discernimento per scegliere e servire meglio, insistendo sulla chiave sinodale nella quale si sta muovendo la Chiesa universale dopo le spinte impresse dal Pontefice”.