Diocesi: Como, al via domenica un percoso di cinque incontri del card. Cantoni con catechisti, sacerdoti ed educatori

A partire da domenica 17 settembre, con il percorso “Convertire la catechesi”, il vescovo di Como, il card. Oscar Cantoni, incontrerà i sacerdoti, i catechisti e gli accompagnatori della diocesi che si occupano di svolgere l’importante ministero di educazione alla fede a servizio dei bambini, ragazzi e dei loro genitori.

“La diocesi di Como, dal 2015, possiede un Progetto diocesano – viene spiegato in una nota – che verrà riconsegnato dal vescovo stesso durante questi incontri, con qualche novità alla luce del Sinodo appena conclusosi. Si tratta di cinque appuntamenti che proporranno momenti di preghiera e di ascolto delle indicazioni diocesane, durante i quali i partecipanti vivranno anche un’esperienza di laboratorio sull’annuncio guidato dai membri della Commissione diocesana dell’Ufficio per la Catechesi. Insieme ad una sintesi del Progetto diocesano, verrà anche presentata una collana di testi (pensata e realizzata dalla Commissione dell’Ufficio) che intende accompagnare i catechisti nella recezione delle indicazioni diocesane”.

Domenica 17 settembre, presso l’oratorio di Sagnino (Co), si svolgerà l’incontro per i vicariati di Como, Monteolimpino, Rebbio, Lipomo, San Fermo, Cernobbio, Bellagio e Torno. Sabato 23 settembre il seminario di Como ospiterà catechisti, sacerdoti ed educator dei vicariati di Cermenate, Olgiate-Uggiate, Fino Mornasco, Lomazzo. Il giorno seguente, domenica 24 settembre, all’oratorio di Delebio (Co) si terrà l’incontro per i vicariati di Morbegno, Chiavenna, Gordona, Gravedona, Colico, Castiglione Intelvi, Lenno e Menaggio, Mandello. Sabato 30 settembre a Caravate, presso i padri Passionisti, l’appuntamento per i vicariati di Canonica e Cittiglio, Marchirolo. Infine, domenica 1° ottobre, all’oratorio di Tirano (So) l’incontro per i vicariati di Bormio, Grosio, Tirano, Tresivio, Sondrio.