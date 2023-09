Papa Francesco: udienza, fa salire quattro bambini sulla papamobile

(Foto Vatican Media/SIR)

Sono quattro oggi i piccoli ospiti che si stano godendo, insieme al Papa, il giro tra i vari settori di piazza San Pietro che come di consueto fa da prologo alla catechesi del mercoledì. Moltissimi i bambini che Francesco ha salutato e accarezzato, grazie all’aiuto dei solerti uomini della Gendarmeria vaticana. Ai piedi del sagrato, un gruppo folkroristico di giovani in costume orientale che ha accompagnato il pre-udienza con alcuni “numeri” danzanti. Molto nutrita la folla di fedeli, nutriti degli immancabili telefonini per le foto e i selfie, che ha gremito gli ampi spazi delimitati dal colonnato del Bernini.