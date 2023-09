Pellegrinaggi: Oftal Milano, da venerdì oltre 758 fedeli ambrosiani guidati da mons. De Scalzi saranno a Lourdes

Prenderà il via venerdì 15 settembre il quarto pellegrinaggio a Lourdes promosso dall’Oftal Milano. Sono 758 i fedeli ambrosiani che si recheranno alla Grotta di Massabielle guidati da mons. Erminio De Scalzi, già vicario della Zona 1 dell’arcidiocesi e abate di Sant’Ambrogio; raggiungeranno Lourdes grazie a 2 aerei e 11 bus. I malati – viene spiegato in una nota – verranno ospitati presso l’Accueil Saint Frai. Verranno assistiti, oltre che dalle dame e dai barellieri, da un team di 14 medici e infermieri. Ad accompagnare i pellegrini 18 assistenti spirituali provenienti dalle parrocchie della diocesi e da strutture ospedaliere.

Tra i momenti più significativi del pellegrinaggio le celebrazioni dell’Accoglienza (per il personale al primo viaggio), dell’Impegno (per il personale al secondo viaggio), la messa internazionale presso la basilica sotterranea San Pio X, la processione aux flambeaux e la processione eucaristica del pomeriggio e il Rosario alla Grotta che verrà trasmesso in diretta su Tv2000.

“I numeri del pellegrinaggio di settembre ci confortano”, dichiara la presidente dell’Oftal Milano, Luisa Strada, evidenziando che “il richiamo di Lourdes presso i malati, i pellegrini, il personale e i sacerdoti è in continua ripresa”. “Rispetto allo scorso anno – aggiunge la presidente – tutti i pellegrinaggi da noi organizzati – aprile, giugno, agosto e settembre – hanno visto un aumento di presenze e guardiamo al futuro con grande fiducia in particolare considerando il segmento dei giovani che decidono di intraprendere un’esperienza di servizio con i malati. In ultimo siamo particolarmente felici che anche quest’anno potremo contare sulla guida autorevole di mons. De Scalzi”.