Giornata del Creato: Verona, iniziative e celebrazioni in programma il 16 e 17 settembre. Convegno con don Bignami, Riccardi e Becchetti

La 18ª Giornata nazionale per la Custodia del Creato in calendario per sabato 16 e domenica 17 settembre, sarà celebrata a Verona e prevede un convegno di studi, una passeggiata ecologica risalendo l’Adige e la celebrazione eucaristica in cattedrale celebrata dal vescovo Domenico Pompili.

La Giornata è organizzata dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso insieme con l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei e della diocesi di Verona. Il tema proposto da Papa Francesco porta come titolo: “Come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne”.

“L’impegno per la giustizia, la pace e la cura del creato – si legge in una nota – sono i tre ambiti cui ci invita all’impegno Papa Francesco perché o c’è uno sguardo complessivo – che sa scorgere le connessioni, certamente complesse, ma con una visione d’insieme – oppure se manca anche uno solo di questi elementi, l’impegno rimane una pia illusione. Lo sperimentiamo tutti i giorni a livello globale ma anche nella vita quotidiana: giustizia, pace e cura del creato sono ambiti talmente collegati che dipendono l’un l’altro, per cui o stanno in piedi insieme oppure cadono tutti. Nel suo messaggio Papa Francesco afferma che per costruire un mondo più giusto non servono le parole ma i fatti, serve che ciascuno cerchi di essere giusto in ogni situazione, privilegiando sopra ogni cosa la relazione con Dio, con il prossimo e con il creato. Non a caso il simbolo scelto per accompagnare il tema e il messaggio di questa giornata è un ‘Fiume Possente’”.

Il convegno di sabato 16 si svolgerà presso il Salone dei vescovi a partire dalle 10. Dopo i saluti del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, del presidente della Provincia, Flavio Pasini, e della presidente del Consiglio delle Chiese di Verona, Laura Testa, ci sarà l’introduzione alla giornata di studio da parte del direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, don Bruno Bignami, cui seguirà un breve momento artistico sulla creazione. Alla tavola rotonda interverranno lo storico e fondatore della Comunità Sant’Egidio, Andrea Riccardi, l’economista dell’Università di Roma Tor Vergata, Leonardo Becchetti, il vescovo della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, Athenagoras Fasiolo, e il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili; modererà il dibattito Eugenia Scotti di Tv2000.

Nel pomeriggio è prevista la passeggiata ecologica con partenza dal seminario e arrivo alla basilica di San Zeno. Durante il percorso ci saranno alcune tappe di contemplazione e riflessione. E infine la preghiera ecumenica.

Domenica 17 la celebrazione eucaristica presieduta alle 11 da mons. Pompili e trasmessa in diretta su Rai1.