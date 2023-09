Osservatorio europeo droghe: spedizioni di captagon sequestrate in Europa destinate a Penisola Arabica. “Il regime di Assad ne beneficia”

“Le recenti grandi spedizioni di captagon sequestrate in Europa erano destinate a essere dirottate verso i Paesi della Penisola Arabica, in particolare l’Arabia Saudita dove si concentrano i principali mercati di consumo di captagon”. Ci sono “prove che indicano che il regime di Assad beneficia finanziariamente del commercio di captagon”. È quanto emerge dalla nuova relazione pubblicata oggi dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt) e dall’Ufficio federale di polizia criminale tedesco, il Bundeskriminalamt (Bka). In particolare, il captagon è prodotto principalmente in Medio Oriente, soprattutto in Siria e in Libano, mentre l’Europa è un punto chiave di trasbordo. Si tratta quasi esclusivamente di anfetamina. Il traffico può consistere nel “dirottamento diretto di una partita o nell’invio di una consegna”, dopo che è stata scaricata e reimballata nell’Ue. Spesso i trafficanti sono cittadini siriani e libanesi, alcuni residenti nei Paesi Ue. Si ritiene che “i gruppi armati legati al regime siriano in Libano e in Siria svolgano un ruolo nel commercio di captagon”. Nonostante le grandi partite arrivate nell’Ue, i Paesi Ue “non hanno segnalato un uso significativo di captagon”. Tuttavia, “nei Paesi con diaspore dalla Penisola arabica, potrebbero esistere alcune sacche di consumo”. Sebbene l’anfetamina sia consumata in Europa, di solito viene assunta in polvere o in pasta e raramente sotto forma di compresse di captagon. Il rapporto è basato sulle informazioni fornite da Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Romania.