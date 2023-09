Musica sacra: la Cappella pontificia Sistina in concerto oggi a Firenze e domani a Pistoia

Prende il via oggi, in Toscana, il ciclo di eventi della Cappella musicale pontificia “Sistina” per ricordare il maestro card. Domenico Bartolucci a dieci anni dalla scomparsa.

Il Coro papale sarà in concerto oggi, lunedì 18 settembre, a Firenze, alle 21 nella cattedrale di Santa Maria del Fiore. Domani, martedì 19 settembre, sempre alle 21, sarà la Chiesa di San Francesco ad ospitare la tappa pistoiese dei concerti.

Gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci, istituzione culturale nata nel 2003, con l’obiettivo di diffondere la musica sacra ed in particolare conservare e promuovere l’opera del maestro card. Domenico Bartolucci (1917-2013), compositore, accademico di Santa Cecilia e direttore della Cappella musicale pontificia “Sistina” per oltre 40 anni.

Le manifestazioni sono realizzate in collaborazione con l’arcidiocesi di Firenze e le diocesi di Pistoia, Arezzo-Cortona-San Sepolcro e Prato e l’Opera di Santa Maria del Fiore, e godono del patrocinio e del contributo della Regione Toscana, del patrocinio dei Comuni di Firenze, Arezzo, Pistoia e Prato e del contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.