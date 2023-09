Suicidio: Centro pastorale Bolzano, il 15 settembre il convegno “Insieme e non soli” sull’importanza della prevenzione e dell’impegno di tutti

“Insieme e non soli – La prevenzione del suicidio ha bisogno di tutti”. Questo il titolo scelto per il convegno organizzato dalla Rete di prevenzione del suicidio, che invita esperti e persone interessate al Centro pastorale di Bolzano, il 15 settembre, per confrontarsi sul tema con approfondimenti e workshop interattivi.

“Quest’anno abbiamo scelto di organizzare un evento di sensibilizzazione che sottolinei come ognuno di noi, a fianco di istituzioni e servizi efficaci, possa giocare un ruolo importante nella prevenzione dei suicidi: siamo tutti chiamati all’ascolto della sofferenza e delle richieste d’aiuto, che siano di un amico, di un collega di lavoro, di un parente o di un vicino di casa”, afferma Guido Osthoff, rappresentante della Caritas di Bolzano-Bressanone nella Rete di prevenzione del suicidio e moderatore del convegno che si terrà, proprio su questo tema, venerdì 15 settembre dalle 8 alle 13, presso il Centro pastorale di Bolzano. Nel corso della mattinata, la psicologa e psicoterapeuta Alice Torresan, responsabile del servizio “#iorestovicinoate” di Firenze, proporrà, in lingua italiana, l’esperienza di tale servizio, nato nel 2020 per prestare ascolto e accompagnamento in situazioni di fine vita e poi esteso ad altre situazioni di crisi esistenziale. Rappresentati delle intendenze scolastiche tedesca e italiana del territorio altoatesino racconteranno invece iniziative, progetti e percorsi elaborati in ambito educativo per promuovere competenze emotive e relazionali e favorire il benessere e la prevenzione a scuola. Roger Pycha, direttore del Servizio psichiatrico di Bressanone, fornirà in lingua tedesca un excursus storico su quanto è stato già messo in campo e su nuove proposte volte alla prevenzione, prestando attenzione alla correlazione fra disagio psichico e rischio suicidario. I tre blocchi di interventi verranno poi approfonditi da workshop tematici, nei quali confrontarsi e portare il proprio contributo.

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi via e-mail all’indirizzo: suizidpraevention@caritas.bz.it. La partecipazione è gratuita e sarà fornita una traduzione simultanea in sala.

Quest’anno, la Rete di prevenzione del suicidio, oltre all’evento centrale del convegno, propone anche una serie di iniziative distribuite nell’arco dell’autunno, per affrontare la prevenzione dei suicidi e della salute mentale da diverse angolature e con linguaggi differenti. L’intento è dare risonanza al tema delle crisi esistenziali profonde anche al di là della Giornata mondiale di sensibilizzazione.

Fra gli eventi in programma, il 17 e il 18 ottobre, al teatro comunale di Gries “Ali”, spettacolo teatrale, realizzato in collaborazione con il Centro Pace di Bolzano, l’Associazione Ariadne e il Teatro “La ribalta”, e il 25 ottobre, al Centro pastorale di Bolzano: “Morire dentro”, serata sul tema dei suicidi in carcere, in collaborazione con il carcere di Bolzano, l’associazione Antigone, il servizio Odós della Caritas e il Centro Pace.