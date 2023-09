Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani “Meeting IdR” per gli insegnanti di religione

È in programma per la giornata di domani, mercoledì 13 settembre, a Marina di Massa, il “Meeting IdR”, consueto appuntamento formativo che ogni anno apre le attività istituzionali per gli insegnanti di religione della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli.

Giunto alla terza edizione, l’evento promosso dall’Ufficio Scuola diocesano, sarà dedicato quest’anno al tema “Bambini e ragazzi: fragili ma desiderosi di bene: l’azione educativa dell’Insegnante di Religione”. I lavori prenderanno il via dalle 9 presso la Scuola superiore di Scienze dell’educazione “San Giovanni Bosco” (ex Sacro Cuore).

Il “Meeting IdR” – viene spiegato in una nota – oltre alle relazioni dei vari ospiti ed esperti, sarà caratterizzato anche da tempi di laboratorio, dove verranno simulate esperienze, su come gestire le dinamiche all’interno di una classe piuttosto che come portare avanti un progetto educativo nonostante le fatiche e le difficoltà coi giovani di oggi.