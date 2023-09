Diocesi: Novara, sabato convegno per insegnanti di religione

È in programma per sabato 16 settembre il tradizionale convegno degli insegnanti di religione della diocesi di Novara. L’appuntamento formativo sarà ospitato dalle 9.30 alle 13 presso l’oratorio di Borgomanero.

“Il programma del convegno – si legge in una nota –, moderato dal direttore dell’Ufficio scuola, prevede l’intervento di don Brunello Floriani, vicario episcopale per la Pastorale e referente in diocesi del Servizio per la tutela dei minori e delle persone fragili, e quello del professor Emanuele Gatti, docente presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Novara che presenterà un percorso di formazione interno all’Ufficio scuola della diocesi. A seguire gli interventi dei direttori degli Uffici pastorali della diocesi, che presenteranno il loro lavoro e i cammini per l’anno che sta prendendo il via”.