“Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, specialmente nella martoriata Ucraina, le cui sofferenze sono sempre presenti alla nostra mente e al nostro cuore”. È l’ennesimo appello per la pace, lanciato dal Papa al termine dell’udienza generale di oggi in piazza San Pietro, dopo i saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì.