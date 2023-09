Piattaforme: su Paramount+ “Vita da Carlo 2” di Carlo Verdone. Il regista, “serie più autobiografica, sul mio legame con il cinema”

(Foto Sir)

“Questa seconda stagione la vivevo inizialmente con paura, perché la prima era andata molto bene. Con gli sceneggiatori abbiamo costruito una storia più solida, con dei colpi di scena. Sotto il profilo della regia, sono stato coadiuvato da Valerio Vestoso. Ci siamo trovati subito: io ho seguito di più il lavoro con gli attori, lui l’architettura delle riprese”. Così il popolare regista e interprete romano Carlo Verdone nel presentare la seconda stagione della serie “Vita da Carlo”, dal 15 settembre su Paramount+ con 10 nuovi episodi.

All’incontro stampa che si è tenuto alla Casa del Cinema a Roma, Antonella Dominici, senior vice president streaming di Paramount+, ha dichiarato: “Abbiamo fortemente voluto lavorare con Carlo Verdone, realizzare la seconda stagione della sua serie insieme a Filmauro. ‘Vita da Carlo’ rappresenta il primo prodotto comedy italiano della nostra piattaforma. Ormai è un anno che è partito il nostro servizio. Contiamo 8 mila ore di contenuti. L’opportunità di lavorare con Carlo Verdone e con un cast così riconoscibile ci avvicina a un pubblico giovane”.

La storia. Roma oggi, Carlo è alle prese con un film che desidera realizzare, “Maria F.”, che prende le mosse da una sua vicenda personale, di gioventù. Il produttore Ovidio Cantalupo (Stefano Ambrogi) gli impone come protagonista il cantante Sangiovanni (se stesso), dal grande seguito di fan e social. Nel mentre, seguitano le perturbazioni in casa Verdone con i due figli Maddalena (Caterina De Angelis) e Giovanni (Filippo Contri) e con l’ex moglie Sandra (Monica Guerritore). Nella vita di Carlo irrompe inoltre una scrittrice per l’infanzia, Sofia (Stefania Rocca), che porta una tempesta di emozioni e imprevisti…

In questa seconda stagione, ha raccontato Verdone, “c’è un tono autobiografico più forte. Si parla molto di me e del mio rapporto con il cinema. Inoltre, troviamo una serie di personaggi che hanno una storia propria maggiormente strutturata. Lavorare con Sangiovanni è stata una sorpresa: si è comportato benissimo sul set, adattandosi ai nostri ritmi e al contempo rimanendo se stesso. Si è dimostrato autentico, mettendo in condivisione anche le sue fragilità e stranezze”. L’autore romano ha poi aggiunto: “Desidero ringraziare tutto il meraviglioso cast, guest compresi. Tutti professionali, collaborativi, pronti a divertirsi”. Tra conferme e nuovi guest, figurano: Max Tortora, Maria De Filippi, Claudia Gerini, Gabriele Muccino, Fabio Fazio, Zlatan Ibrahimovic, Christian De Sica e Fabio Traversa.