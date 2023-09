Sanità: Università Cattolica, dal 15 al 17 settembre a Treviso l’Altems Schola Camp per formare i top manager

Un nuovo incubatore per i futuri direttori generali della sanità: è questo l’obiettivo della prima edizione del “Managerial Schola Summer Camp” che si svolgerà il 15, 16 e 17 settembre presso il Centro Studi “Achille e Linda Lorenzon” a Treviso, promosso dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) – Facoltà di Economia nel campus di Roma dell’Università Cattolica. In un’intensa tre giorni i partecipanti saranno coinvolti in giochi di ruolo, drammatizzazioni e round table tematiche allo scopo di acquisire e consolidare competenze manageriali per ricoprire con successo ruoli nel top management della sanità.

“L’idea di fondo – spiega Americo Cicchetti, direttore Altems e responsabile scientifico del Summer Camp, è “valorizzare l’esperienza e le competenze in possesso di chi attualmente ricopre o ha ricoperto un ruolo apicale nel Ssn consentendone un naturale trasferimento a coloro i quali sono in procinto o aspirano a ricoprire tali posizioni”.

La formula prevede infatti il coinvolgimento attivo di esperti in carica nei ruoli apicali del management sanitario che trasferiranno i “trucchi del mestiere”, condividendo strategie e criticità affrontate nel corso della loro carriera, a chi in futuro ricoprirà i medesimi incarichi. Accanto a loro gli alunni e gli alumni del Master Altems in Organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari (executive). “Abbiamo pensato al Laboratorio Schola e al Managerial Summer Camp come una vera e propria nursery per i futuri direttori generali”, prosegue Cicchetti.

Fondamentale il coinvolgimento dell’Azienda Ukss 2 Marca Trevigiana che ospiterà i discenti del Summer Camp per una on site visit e sarà protagonista del “Game” in cui i partecipanti, divisi in team e capitanati dagli esperti si sfideranno il 16 settembre con l’obiettivo di portare alla luce la migliore soluzione manageriale su un caso complesso. “Partendo dal principio del mentoring quale metodologia di formazione – spiega Federica Morandi, direttrice Programmi accademici e di ricerca dell’Alta Scuola e coordinatrice del Summer Camp – abbiamo coinvolto figure di esperti in qualità di ‘metamentori’” che riassumano competenza tecnica ed esperienza in una prospettiva di largo respiro”.