Consiglio d’Europa: al via iniziativa di formazione alla pace per i giovani che vivono in regioni in conflitto

(foto SIR/Marco Calvarese)

Si apre oggi a Strasburgo lo Youth Peace Camp, iniziativa annuale del Consiglio d’Europa che coinvolge i giovani e le organizzazioni giovanili delle regioni colpite da conflitti. Saranno circa 60 le persone che dal 4 all’11 luglio parteciperanno alle attività di dialogo e costruzione della pace basate sull’educazione ai diritti umani e sull’apprendimento interculturale. “Durante tutto il campo, i giovani vivranno e impareranno insieme e, cosa più importante, interagiranno con altri giovani colpiti da conflitti”, spiega una nota del Consiglio. “Questa esperienza li motiverà nel loro ruolo di moltiplicatori e facilitatori di gruppi di coetanei nelle attività di costruzione della pace e di trasformazione dei conflitti con i giovani nelle loro comunità”. Tra i partecipanti ci sono giovani ciprioti di lingua greca e turca, membri della comunità albanese e serba del Kosovo, giovani del Caucaso meridionale, e dalle due sponde del fiume Dniestr.

Nel calendario estivo del Consiglio d’Europa c’è da segnalare anche un evento, il 6 luglio, in occasione del 25° anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, in cui si discuterà dell’effettiva protezione dei diritti sociali nello spazio europeo. Ad agosto, la città di Bolesławiec (Polonia) riceverà il “Premio Europa 2023” in quanto “città che più attivamente ha promosso l’ideale europeo”. Verranno invece pubblicate domani, 5 luglio, le statistiche 2022 sulle pene alternative in Europa (indagine Space II).