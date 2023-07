Sport: Csi, a Salerno i primi vincitori di “Tuttingioco”, il Torneo degli oratori 2023 

(foto Csi)

Sono i ragazzi della Cooperativa Lithodora di Cava de’ Tirreni i vincitori della finale di ieri a Salerno di “Tuttingioco”, il Torneo degli oratori 2023 promosso da Fondazione Conad Ets, insieme a Pac 2000A Conad e Centro sportivo italiano. Sono stati circa 60 i bambini, tra gli 8 e i 10 anni, incontratisi per la sfida conclusiva con giochi in piscina, staffette e incontri a ritmo di musica, disputatasi tra la Polisportiva Salerno Guiscards, la Asd Tennis club La Carnale e la Cooperativa Lithodora. “Il progetto ‘Tuttingioco’ nasce per sostenere le famiglie in difficoltà economiche attraverso un aiuto concreto”, ha sottolineato Vittorio Bosio, presidente nazionale del Csi, che ha aggiunto: “Siamo consapevoli del fatto che l’aumento del costo della vita ha inciso anche sulle quote dei centri estivi: proprio per questo siamo felici di riuscire a sostenere le famiglie e ad essere vicini al territorio grazie a Fondazione Conad Ets e a questo progetto costruito insieme, che ci auguriamo possa proseguire anche nei prossimi anni”. Le finali del torneo proseguono come da calendario, oggi a Lecce, l’11 luglio a Cuneo, il 12 luglio a Lecco ed il 14 luglio a Ravenna.