Diocesi: Fidenza, lavori di messa in sicurezza del santuario della Madonna dei Prati a Busseto

Passando dalle parti di Madonna dei Prati (frazione di Busseto), nella diocesi di Fidenza, si resta colpiti dal ponteggio che ingabbia il santuario, dedicato alla Vergine Maria, chiuso da anni perché instabile. Così anche l’interno del tempio: in tutto circa cinquemila metri quadrati. “Un provvedimento reso necessario per poter lavorare in sicurezza alla sistemazione del tetto – spiega in una nota odierna la diocesi di Fidenza –. I residenti nella piccola frazione e i fedeli del territorio hanno salutato con molta soddisfazione tale azione che conferma la volontà della diocesi di portare a compimento il restauro del santuario, nel quale per anni Giuseppe Verdi adolescente ha accompagnato alla ‘spinetta’ il canto del vespro domenicale”. Intanto, ogni quindici giorni al mercoledì sera i fedeli si ritrovano per la celebrazione della santa messa nell’area esterna della vicina trattoria Campanini, un appuntamento di preghiera e di incontro fraterno, molto frequentato.

Il 29 agosto 2022 erano iniziati i lavori di riqualificazione presso il santuario dedicato al SS.mo Nome di Maria, mentre nell’aprile del 2021 era stata siglata la convenzione tra Soprintendenza, diocesi e Comune di Busseto per l’avvio dei lavori.