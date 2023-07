Spagna: Burgos, in corso fino al 6 luglio la Settimana di missionologia

Da ieri sera è in corso a Burgos, in Spagna, la Settimana spagnola di missionologia (Sem), giunta alla sua 75ª edizione. Fino al 6 luglio, la Facoltà di Teologia di Burgos ospita l’incontro, organizzato congiuntamente dalla stessa Facoltà, dalla Commissione episcopale per le missioni e la cooperazione tra le Chiese, dalle Pontificie Opere missionarie e dalla Delegazione delle missioni di Burgos. “Donna e missione” è il tema che fa da filo conduttore della Settimana quest’anno. ieri sera, all’inaugurazione della Settimana, sono intervenuti il vescovo di Burgos, mons. Mario Iceta, e il decano della Facoltà di Teologia di Burgos, José Luis Barriocanal. La lezione inaugurale è stata tenuta da un docente della stessa Facoltà, Eloy Bueno de la Fuente, che ha ripercorso i 75 anni della Sem.

Oggi sono previste due relazioni, a cura di Elisa Estévez, professoressa dell’Universidad Pontificia Comillas, e dell’economista e teologa Laura Díaz, missionaria comboniana in Etiopia, e una tavola rotonda con testimonianze di missionari su migrazioni, sanità e insegnamento. Domani, 5 luglio, altre due relazioni, a cura di una docente della Facoltà di Teologia, Claire Mª Stubbemann, e della direttrice di “Cinco Continentes” e corrispondente di Rne in Ucraina, Mª Álvarez de Eulate. “Donne per un mondo più umano: educazione, cultura e impegno” è il tema che sarà affrontato durante la tavola rotonda.

L’illustratrice Patricia Trigo aprirà la sessione di giovedì 6 luglio con una relazione sulla donna impegnata nell’evangelizzazione nella vita quotidiana. Infine, la teologa Emilce Cuda, segretaria della Pontificia Commissione per l’America Latina, concluderà la 75ª edizione della Settimana spagnola di missionologia con un relazione su donna e missione, con uno sguardo al futuro.

In occasione del 75° anniversario della Sem, la sala Valentín Palencia della cattedrale di Burgos ospita fino al 15 luglio una mostra che permette di conoscere la storia della Settimana e comprendere l’importanza di Burgos nella dimensione missionaria della Spagna.