Diocesi: Sabina-Poggio Mirteto, 25 consulenze nel primo anno di attività per il Centro Ezer

Sono 25 le situazioni familiari portate in consulenza nel primo anno di vita del Centro Ezer, lo spazio di ascolto dove consulenti familiari specializzati nella relazione familiare accolgono chiunque stia vivendo momenti di difficoltà personale o relazionale, in coppia o in famiglia. Il Centro, fortemente voluto dal vescovo di Sabina-Poggio Mirteto, mons. Ernesto Mandara, si pone come risposta alla crisi della famiglia, della relazione di coppia e della relazione tra genitori e figli.

Il Centro è aperto a tutti coloro che sia in coppia che individualmente vivono situazioni di difficoltà e si propone di aiutare le persone a ritrovare una situazione di benessere con sé stessi e con gli altri. Lo Spazio Ezer si avvale della professionalità di consulenti familiari, operatori volontari qualificati e appositamente formati, che si mettono a disposizione di quanti ne fanno richiesta. “Un’esigenza forte sentita nel nostro territorio – ha commentato Tiziana Di Eugenio, direttrice del Centro Ezer – è quella di curare la relazione di coppia. Anche molto sentito è il bisogno di trovare un sostegno alla genitorialità per le difficoltà educative che si registrano oggi con i figli. Non trascuriamo però il fatto che abbiamo avuto anche alcuni adolescenti che hanno chiesto aiuto, anche di fasce di età particolarmente giovani”. “Il consulente familiare è un professionista socio-educativo che si avvale di metodologie e di tecniche basate sulla persona – ha specificato Iolanda Salmè, una delle consulenti familiari che operano nel Centro Ezer –. Proprio attraverso queste tecniche la persona diventa protagonista del superamento delle sue difficoltà relazionali. Il percorso di consulenza dura mediamente 10-12 incontri e il nostro Centro è inserito nella rete socio-assistenziale del territorio per cui nel caso emergessero esigenze specifiche possiamo indirizzare le persone verso il percorso più indicato per la loro situazione”.