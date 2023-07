Diocesi: Rossano, giovedì mons. Parisi guida il momento di riflessione ”Sfogliando il Codex” con sacerdoti, religiose e religiosi

(foto diocesi Rossano-Cariati)

È in programma per giovedì 6 luglio, alle 11.30 a Rossano nel Museo diocesano e del Codex, l’evento “Sfogliando il Codex”, momento di riflessione destinato a sacerdoti, religiose e religiosi della diocesi di Rossano-Cariati, presieduto da mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme, e delegato alla Cultura e comunicazioni sociali ed ai Beni culturali della Conferenza episcopale calabra. Un appuntamento che si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare i 70 anni del Museo diocesano e del Codex e che, per volere del vescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, inizierà prima dello sfoglio dell’evangelario Codex Purpureus Rossanensis con una meditazione di mons. Parisi sulla miniatura del “cieco nato”, in programma alle 10 nella cattedrale di Maria Santissima Achiropita.