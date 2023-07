Televisione: palinsesti Sky, 20 anni in Italia. Novità serie con “M. Il figlio del secolo”, “True Detective” con Jodie Foster e il biopic sugli 883

(Foto: Sky)

Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore sono gli attesissimi guest della seconda stagione di “Call My Agent. Italia”, seria rivelazione dell’anno diretta da Luca Ribuoli, una produzione Palomar e Sky Original. È una delle prime novità emerse nel corso della conferenza stampa di martedì 4 luglio per la presentazione dei nuovi palinsesti Sky. Un anno speciale, pensato per celebrare i 20 anni del gruppo in Italia. A fornire le anticipazioni Antonella d’Errico (Executive Vice President Programming) e Nils Hartmann (Senior Director). “In questi 20 anni – ha sottolineato la d’Errico – Sky ha trasformato se stessa e le abitudini degli italiani”.

Sul fronte delle serie tv si parte già da settembre con la seconda stagione di “Domina” con Kasia Smutniak ambientata nell’antica Roma, seguita in autunno dal mistery “Un’estate fa” con Lino Guanciale e Filippo Scotti; si segnala anche “Unwanted. Ostaggi del mare”, tratto da “Bilal”, il libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti.

Novità Sky Original: oltre agli annunciati progetti “Dostoevskij” dei fratelli D’Innocenzo e “L’arte della gioia” di Valeria Golino, troviamo l’atteso “M. Il figlio del secolo” con Luca Marinelli per la regia di Joe Wright, adattamento del romanzo Premio Strega di Antonio Scurati. “È il nostro progetto più ambizioso realizzato finora – ha indicato Nils Hartmann – girato negli studi di Cinecittà e in altre cine-location”. Hartman ha poi ricordato: “Sono 15 anni che Sky produce serie originali. Da ‘Romanzo criminale’ in poi possiamo affermare che abbiamo rivoluzionato la serialità. Tra gli elementi chiave: qualità, talento e storie capaci di emozionare”.

Nella stagione Sky 2023-24 vedremo anche la seconda stagione della serie “Il Re” con Luca Zingaretti e il citato “Call My Agent. Italia”. Da ricordare inoltre in lavorazione “Hanno ucciso l’Uomo Ragno. La vera storia degli 883” di Sydney Sibilia, “Piedone” con Salvatore Esposito, omaggio al celebre personaggio di Bud Spencer, e “La Mala” sulla Milano criminale degli Anni ’70. Ancora, “Non ci resta che il crimine. La serie” con i protagonisti della trilogia di Massimiliano Bruno.

Molte le serie internazionali in arrivo, soprattutto targate Hbo. In testa troviamo “True Detective: Night Country” con Jodie Foster, “Mary & George” con Julianne Moore e “Il tatuatore di Auschwitz” dal bestseller di Heather Morris. In evidenza inoltre “The Regime” con Kate Winslet e Hugh Grant, “The Sympathizer” di Park Chan-wook con Robert Downey Jr., “The Gilded Age” firmata Julian Fellowes e le nuove stagioni dei cult “House of The Dragon” (prequel del “Trono di Spade”) e “The White Lotus”.