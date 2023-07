Omicidio di Primavalle: Roma, ieri sera una fiaccolata per ricordare Michelle

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Ieri pomeriggio nel quartiere di Primavalle, a Roma, sono risuonate le campane alla fine delle messe in ricordo di Michelle Causo, la ragazza uccisa da un diciassettenne il 28 giugno. Alle 18.45, infatti, lo scampanio pasquale – per volontà della diocesi – ha espresso “un cordoglio che nella preghiera manifesta la forza della risurrezione, la vittoria della vita e del bene, sulla morte e sul peccato”. Alle 19 la fiaccolata indetta anche dal preside della scuola frequentata dalla vittima, il liceo Gassman, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, di don Antonio Coluccia, il prete anti-spaccio di San Basilio, e di centinaia di persone. Il vescovo ausiliare del settore ovest della diocesi di Roma, mons. Baldo Reina, che domani celebrerà le esequie, ha espresso la vicinanza alle due famiglie coinvolte: “La fiaccolata è stata un bel gesto ma sappiamo che non basta. Abbiamo bisogno di proteggere i nostri giovani”.

Appesi alla recinzione della scuola che la ragazza frequentava sono comparsi palloncini azzurri con scritto “per sempre con noi”, “Misci nei nostri cuori”. Al corteo in ricordo della giovane hanno partecipato i familiari: la mamma, il papà e il nonno. La madre di Michelle ha messo un mazzo di fiori lì dove si è formato un altare dedicato alla ragazza. In prima fila c’era il fidanzato che indossava una maglia gialla con la foto della giovane e la scritta “L’amore mio”. Alla fine di via Stefano Borgia, gli amici della ragazza hanno chiesto “Giustizia, giustizia”.