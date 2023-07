Portogallo-Germania: don Henkel (comunità tedesca di Lisbona), “il Paese e i suoi abitanti felici di ospitare un evento ecclesiale mondiale”

A un mese dalla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, il portale della Chiesa cattolica tedesca ha incontrato don Clemens Maria Henkel, sacerdote diocesano di Augsburg che guida dal 2018 la comunità cattolica di lingua tedesca nella capitale portoghese. Don Clemens evidenzia il ruolo che la piccola chiesa rococò di Nossa Senhora das Dores di cui è rettore, avrà come punto di riferimento per i giovani tedeschi alla Gmg: “Vari membri della comunità ospiteranno dei partecipanti. La mia stanza degli ospiti è occupata da mesi. Anche un gruppo dall’Estonia verrà da noi, perché si è registrato con una parrocchia della diocesi di Augsburg. Inoltre, la comunità portoghese dell’arcidiocesi di Colonia celebrerà la messa nella nostra piccola chiesa rococò. Nei nostri locali si terrà un incontro con i giovani di Augsburg che parteciperanno a un incontro a Fatima”. Il sacerdote percepisce un’aria positiva verso la Gmg: “Il Paese è relativamente piccolo e i suoi abitanti sono felici di ospitare un evento ecclesiale mondiale così importante. I media lo hanno riportato generalmente con benevolenza. C’è uno stato di eccitazione e curiosità”. “Incontreremo cristiani che ci parleranno della loro fede e della loro quotidianità e renderanno presente e tangibile la loro cultura. Ecco perché la Giornata mondiale della gioventù si adatta molto bene a Lisbona. Era molto importante per Papa Francesco che si svolgesse qui, perché il Portogallo ha molta esperienza nel trattare con culture e gruppi etnici stranieri grazie alla sua storia”.