Ucraina: Genova, mercoledì sera concerto di beneficenza per sostenere la popolazione colpita dalla guerra

Mercoledì sera, a Genova, si terrà un concerto di beneficenza il cui ricavato verrà utilizzato per sostenere la popolazione ucraina. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Teatro Carlo Felice in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio all’interno del Nervi Music Ballet Festival 2023. Alle 21, nella cornice dei Parchi di Nervi, il maestro Dorian Wilson, sarà alla guida del solista al pianoforte Marco Vincenzi e dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova che eseguiranno musiche di Gioachino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart oltre alla Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven che riconduce al mondo della danza. È infatti celebre il pensiero che Wagner dedicò a questa musica: “Coscienti di noi stessi, ovunque ci inoltriamo al ritmo audace di questa danza delle sfere a misura d’uomo. Questa Sinfonia è l’apoteosi stessa della danza, è la danza, nella sua essenza più sublime”. Come spiegano i responsabili della Comunità genovese di Sant’Egidio, “il ricavato del concerto contribuirà a finanziare l’invio di aiuti a sostegno dei centri di Sant’Egidio a Ivano-Frankivsk e Leopoli in Ucraina, dove nell’ultimo anno sono stati distribuiti alla popolazione colpita dalla guerra oltre 35.000 pacchi alimentari in tutto il territorio del Paese”. Si tratta di “un’instancabile attività pacifica delle comunità ucraine, laboriosa e generosa, che rappresenta la resistenza di Sant’Egidio all’orrore della guerra”.