Diocesi: Milano, l’arcivescovo Delpini a Cuba. In programma l’incontro con i quattro fidei donum ambrosiani

Dal 9 al 16 luglio l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà a Cuba in visita pastorale per incontrare i quattro missionari ambrosiani fidei donum che operano dal 2017 nel Paese caraibico e le loro comunità. Ad accompagnare l’arcivescovo saranno don Maurizio Zago, responsabile dell’ufficio per la pastorale missionaria della diocesi, e padre Mario Ghezzi, direttore del Centro Pime di Milano (Pontificio istituto missioni estere). “La cooperazione tra le Chiese non è certo una novità ma è un’esperienza che di anno in anno si approfondisce sempre di più – spiega don Zago –. La diocesi di Milano ha inviato in vari Paesi del mondo sacerdoti e laici perché richiesti dalle comunità diocesane. Sempre di più questo invio si configura come un reciproco arricchimento. Non solo per il prete o il laico o la famiglia inviata, ma anche per la nostra comunità diocesana. La visita che il nostro arcivescovo compie ha certo come obiettivo quello di essere vicino a chi è stato inviato dalla diocesi, di conoscere le gioie e i dolori dell’esperienza missionaria, ma anche quello di approfondire la conoscenza di chi ci ha accolto”.

“Con il tempo – conclude don Zago – questa reciprocità porterà i suoi frutti nella nostra capacità di riflettere, anche qui a Milano, sulle responsabilità che abbiamo nell’annuncio del Vangelo in una società in continua evoluzione”. I quattro sacerdoti fidei donum presenti a Cuba, impegnati tutti nel territorio della arcidiocesi di Santiago, sono Ezio Borsani, Adriano Valagussa e Marco Pavan, arrivati a Cuba nel 2017, e Carlo Doneda, giunto nel 2018.