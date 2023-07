Musica sacra: Firenze, domani concerto della Cappella Musicale Lauretana

La Cappella Musicale Lauretana (Coro della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci) si esibirà in Concerto a Firenze il 5 luglio, alle ore 19.00 presso il Cenacolo di Santa Croce, per commemorare il Maestro, card. Domenico Bartolucci (nato a borgo San Lorenzo) a dieci anni dalla morte. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci, istituzione nata a Roma con l’obiettivo di diffondere la Musica Sacra ed in particolare promuovere l’opera di Domenico Bartolucci, Direttore della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” per oltre 40 anni. Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato l’Arcidiocesi di Firenze e l’Opera di Santa Croce. La Cappella Musicale Lauretana ha il privilegio di essere stata diretta per molti anni dallo stesso Bartolucci, dal quale ha assorbito stile, pensiero e tradizione. È costituita prevalentemente da professionisti che hanno lavorato diversi anni con lui, molti anche da bambini come pueri cantores della Cappella Sistina come il Maestro Adriano Caroletti, che la dirige dal 2015. Nel programma del Concerto r la grande Musica Sacra, dal canto gregoriano agli autori della polifonia classica e contemporanea: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomas Luis de Victoria, Orlando di Lasso, Lorenzo Perosi ed infine Domenico Bartolucci. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito previa prenotazione sul sito www.santacroceopera.it