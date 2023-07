Diocesi: Prato, spazio dedicato agli adolescenti, bus educativo per giovani e preghiera via Whatsapp per la festa di Santa Maria delle Carceri

In occasione della ricorrenza di Santa Maria delle Carceri, giovedì 6 luglio sono in programma nella parrocchia omonima della diocesi di Prato una serie di eventi importanti, a partire da quello previsto per le ore 19, al termine della messa presieduta da mons. Giovanni Nerbini, quando verrà presentato dal parroco mons. Carlo Stancari, il progetto per la realizzazione di Casa Edoardo. Uno spazio di ascolto e incontro, pensato per l’accompagnamento e l’orientamento degli adolescenti attraverso una agenzia formativa che possa sostenere ragazzi e ragazze nel completamento degli studi, ma anche nel fornire strumenti utili a specializzarsi a livello lavorativo. Dopo la presentazione del progetto, il vescovo di Prato benedirà “i’Busse”, il bus a due piani modello inglese con servizio bar all’interno, di proprietà della Fondazione Opera Santa Rita messo a disposizione per svolgere attività educative, in particolare nel coinvolgimento dei giovani. Il programma dettagliato della festa prevede per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 11 la messa nella cripta, alle ore 17,30 rosario, alle ore 18 vespri, alle ore 18,30 messa e dalle ore 19 alle ore 20 l’adorazione in basilica. Giovedì 6 luglio le messe saranno celebrate alle ore 7, 8, 9, 10 e 11, mentre alle ore 12 l’angelus e atto di affidamento a Maria; alle ore 18 rosario, vespri ed alle ore 19 messa presieduta da mons. Nerbini. Al termine di ogni messa ci sarà la benedizione con le nappe che hanno asciugato le lacrime della Madonna. La parrocchia di Santa Maria delle Carceri propone ai fedeli di dedicare almeno un’ora la settimana alla preghiera personale secondo le intenzioni del papa e del vescovo, ma anche a speciali richieste urgenti, tutte queste comunicate attraverso whatsapp ai partecipanti al servizio di preghiera.