Musica sacra: Santa Casa di Loreto, il 7 luglio il concerto “Santa Maria strela do dia”

Venerdì 7 luglio 2023 alle ore 20, nel Santuario della Santa Casa di Loreto, si terrà il concerto “Santa Maria strela do dia” con l’esecuzione moderna di una selezione delle Cantigas de Santa Maria (sec. XIII). Il concerto fa parte della rassegna “Concerti del venerdì sera” promossa da Banca Generali in collaborazione con il Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto: tutti gli appuntamenti si svolgono dalle ore 20 alle ore 20,40. del concerto, si legge in una nota degli organizzatori, sarà la Cappella Musicale della Cattedrale di Macerata diretta da Carlo Paniccià, accompagnata da Marta Senesi al flauto, Carlo Piergallini alla viola e Laura Conca alle percussioni. Le “Cantigas de Santa Maria” sono canzoni monofoniche spagnole del XIII secolo con testi laudativi rivolti alla Vergine Maria che raccontano anche dei miracoli ottenuti per sua intercessione. Le 427 composizioni vennero raccolte per il re Alfonso X el sabio (il saggio), re di Castiglia e di Leòn (1221-1284), un amante della poesia e della musica, e sono pervenuti in quattro manoscritti custoditi a Madrid e Firenze. Le cantigas sono vere e proprie poesie, ove i testi utilizzano immagini preziose per la Vergine: “stella”, “cammino”, “luce”, “rosa”… Furono tutte scritte in gallego, l’antico galiziano, perché considerata una lingua più dolce e musicale. Le “cantigas de miragres” (dei miracoli), intervallate ogni dieci da una “cantiga de loor” (di lode), mostrano particolare attenzione agli ambienti sociali più poveri ed emarginati così come ad episodi di storia sacra.