Terra Santa: Pizzaballa (patriarca), consigli pastorali per chi si avvicina al Sacramento del matrimonio

Un invito alle famiglie perché sostengano “i giovani adulti nel loro ricerca e scelta di un compagno di vita, fornendo loro il supporto necessario e i consigli per prepararsi a questo nuovo capitolo nella loro vita” e una esortazione anche a “tutti i sacerdoti a rimanere vigili e fedeli nel sovrintendere ai preparativi del matrimonio e nell’accompagnare le coppie passo dopo passo fino al momento in cui scambieranno i loro voti nuziali davanti al Signore”. È quanto scrive il Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, in una lettera contenente alcuni consigli pastorali per chi si avvicina al Sacramento del matrimonio. “Ovunque voi siate, – si legge nel testo – è inevitabile rallegrarsi e celebrare la nuova famiglia cristiana, che è una cellula della Chiesa. Tuttavia, lasciate che le vostre celebrazioni siano svolte con ragione. È imperativo vestirsi in modo appropriato e decente, soprattutto durante la cerimonia nuziale. Non lasciatevi distrarre concentrandovi troppo attenzione sull’aspetto esteriore, ma ricordate di celebrare il sacramento del matrimonio: sposarsi nel Signore e davanti alla Chiesa. piuttosto, concentratevi sulla preghiera per loro, il loro matrimonio e la loro futura famiglia”. “Rimanete vicini alla Chiesa e alla comunità cristiana che vi sosterranno e saranno per voi una colonna vertebrale – ricorda il Patriarca -. Ascoltando la Parola di Dio e alimentando l’Eucaristia sarete continuamente rinfrancati e rafforzati nello Spirito, che vi permette di affrontare le difficoltà e le sfide della vita”.