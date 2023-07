Gmg Lisbona: Comitato organizzatore, a meno di un mese iscritti oltre 310mila partecipanti. Italiani al secondo posto

A poco meno di un mese dall’inizio della Gmg di Lisbona (1° agosto) sono oltre 310mila i giovani pellegrini provenienti da 151 Paesi che hanno completato la loro registrazione. La Spagna è il Paese con il maggior numero di pellegrini iscritti, con 58.531 persone. Seguono l’Italia con oltre 53mila, la Francia (41.055), il Portogallo (32.771) e gli Stati Uniti d’America (14.435). Per quanto riguarda l’alloggio, riferisce il Comitato organizzatore portoghese il 70% dei 313.000 pellegrini avrà bisogno di una casa durante la Gmg: sono 7138 le famiglie disponibili ad ospitare giovani pellegrini individuate nelle diocesi di accoglienza (Lisbona, Santarém e Setúbal). Dei 472.926 posti di pernottamento individuati, 24.198 sono in famiglie ospitanti. Il Comitato ha già appaltato la fornitura di quasi tre milioni di pasti, dal momento che il 90% dei pellegrini registrati ha richiesto il sostegno alimentare, per un totale di 289.000 pellegrini al momento. Con la registrazione completata, ci sono anche 22.282 volontari da 143 Paesi, su un totale di 32.717 giovani che hanno iniziato il processo di registrazione. Ci sono anche 500 volontari esclusivamente dell’area della salute, che forniranno il primo soccorso a tutti i pellegrini durante la settimana dell’incontro. Sono 737 i vescovi già iscritti alla Gmg, di cui 29 cardinali. Ci sono anche 2.600 sacerdoti iscritti per amministrare il Sacramento della Riconciliazione al Parco del Perdono. Le confessioni si terranno nelle cinque lingue ufficiali dell’incontro: portoghese, inglese, francese, spagnolo e italiano. Per ciò che riguarda i media sono già state accreditate 2.069 persone.