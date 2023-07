Televisione: palinsesti Sky, novità Cinema. In arrivo “Super Mario Bros”, “Il sol dell’avvenire” e “Vangelo secondo Maria”. Tra i doc “Earth4all. Il mondo di Francesco”

(Foto: Sky)

Non solo serie tv. Asse portante del palinsesto Sky è il Cinema. “Sky ha una grande tradizione di cinema e tra i titoli più visti figurano opere italiane, tra cui quelle prodotti da Sky con Vision Distribution. Tra queste ‘Bones and All’, ‘Le otto montagne’ e ‘L’ultima notte d’Amore’”. Così Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, nell’incontro stampa di martedì 4 luglio, dove ha illustrato le novità della stagione 2023-24. Tra i titoli più attesi i campioni di incassi “Dungeons & Dragons. L’onore dei ladri”, “Il Gatto con gli stivali 2”, “Super Mario Bros. Il film”, “Tár” di Todd Field e “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

Tra i contenuti originali di Sky Cinema figura come sempre la seguitissima saga “I delitti del BarLume” targata Palomar e diretta da Roan Johnson, ispirata al mondo ideato da Marco Malvaldi. Tornano tutti i collaudati protagonisti: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Altra novità di Sky Original è il film “Vangelo secondo Maria”, che prende le mosse dal romanzo di Barbara Alberti, per la regia di Paolo Zucca e con protagonisti Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassmann; un racconto originale sulla figura Maria: “Tutto le è proibito – si legge nella nota stampa – come donna, anche imparare a leggere e scrivere, ma lei in sinagoga si entusiasma dei profeti, che chiedono conto a Dio da pari a pari. Sogna la libertà, la sapienza, l’impresa, la fuga”.

Tornano poi le grandi produzioni di Sky Arte e tra i titoli più attesi “Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione” e “Michelangelo. Santo e peccatore”. Su Sky Documentaries “Mario Rostagno” e “Moda. Una rivoluzione italiana”, mentre Sky Nature il doc “La Marmolada”. Tra le novità c’è inoltre “Earth4all. Il mondo di Francesco” realizzato da Sky con Vatican Media e Gruppo Gedi, progetto che ha condotto le telecamere dentro la Santa Sede in occasione dell’incontro mondiale sui temi dell’ambiente.

Per l’intrattenimento, confermati tutti gli show di punta: “X Factor” condotto da Francesca Michielin e con Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, “MasterChef Italia” con il trio Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e la nuova stagione di “Pechino Express”.