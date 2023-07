Riviste: Sip, grande successo per Italian Journal of Pediatrics. Per la prima volta nel primo quartile di Science Citation Index

Omportante traguardo scientifico per l’Italian Journal of Pediatrics (IJP), la rivista scientifica della Società italiana di pediatria fondata nel 1975. Per la prima volta nella sua storia, IJP entra come unica rivista italiana nel prestigioso e ristretto gruppo delle circa 80 riviste pediatriche internazionali che rientrano nel primo quartile (Q1) di Science Citation Index.

Negli ultimi anni IJP ha migliorato in modo costante l’impact factor e la sua posizione nel panorama dell’editoria scientifica biomedica internazionale. Quest’anno il suo impact factor è pari a 3.6, nettamente superiore a quello degli scorsi anni. L’impact factor è un indice che riflette l’importanza relativa e il calibro scientifico di una rivista nel proprio settore. Il risultato ottenuto è un segno di vitalità e di successo per la rivista, per la Società italiana di pediatria e per la pediatria italiana. Attualmente IJP riceve annualmente oltre 600 manoscritti provenienti da tutto il mondo, dei quali circa il 30% viene pubblicato.

“Il riconoscimento testimonia l’eccellente lavoro svolto dall’editor in chief Giovanni Corsello, dai revisori e da tutto il board editoriale”, afferma la presidente della Sip, Annamaria Staiano, che si dichiara “orgogliosa” per questo importante risultato, “che rispecchia la qualità della ricerca dei pediatri italiani e la capacità che la Sip ha di promuovere iniziative di successo in ambito scientifico, formativo ed editoriale”.