Diocesi: Alghero-Bosa, nel fine settimana seminario di studi “Dalla parrocchia all’impegno nella politica locale alla luce della Dottrina sociale della Chiesa”

“Il discernimento comunitario. Dalla parrocchia all’impegno nella politica locale alla luce della Dottrina sociale della Chiesa”. Questo il tema al centro del seminario estivo di studio per amministratori locali promosso per il prossimo fine settimana dall’Ufficio per i Problemi sociali e il lavoro della diocesi di Alghero-Bosa, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’ Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (Isprom).

I lavori, ospitati venerdì 7 e sabato 8 luglio 2023 nei locali del Centro pastorale diocesano “P.G. Frassati” in località Montagnese, saranno introdotti dall’intervento del vescovo Mauro Maria Morfino.