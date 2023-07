Conflitto israelo-palestinese: Pizzaballa (patriarcato), “a Jenin aggressione israeliana senza precedenti. Subito un cessate il fuoco”. Colpita anche la parrocchia latina

“Negli ultimi due giorni la città di Jenin è stata sottoposta a una aggressione da parte delle Forze israeliane senza precedenti che ha provocato molti danni anche alla parrocchia latina locale. Condanniamo questa violenza e chiediamo un cessate il fuoco e speriamo nella ricerca della pace e del dialogo per prevenire altri futuri e ingiustificati attacchi alla popolazione”. Lo scrive il Patriarcato latino di Gerusalemme in una nota, firmata dal patriarca Pierbattista Pizzaballa, e diffusa oggi dallo stesso Patriarcato.

L’operazione a Jenin, secondo Israele, è stata diretta contro “infrastrutture terroristiche” dove si pianificavano attacchi, usate come depositi di armi e come rifugi dai miliziani coinvolti in attentati. Il bilancio parla di almeno 8 palestinesi uccisi e una trentina di feriti, di cui sette gravi. La risposta palestinese non si è fatta attendere e oggi, a Tel Aviv, un giovane palestinese originario di Hebron, ha investito e ferito gravemente con la propria auto sette persone, prima di essere ucciso da un civile armato. Hamas e Jihad islamica hanno esortato i palestinesi a unirsi alla lotta dei miliziani di Jenin contro le operazioni militari israeliane.