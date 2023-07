Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, venerdì prendono il via al Musal gli eventi dedicati al beato. Il 26 agosto la messa solenne

foto ufficio stampa Musal

“La beatificazione di Papa Giovanni Paolo I ha donato gioia a milioni di fedeli di in tutto il mondo – dichiara Loris Serafini, direttore del Musal (Museo Albino Luciani) – e a Canale d’Agordo, il suo paese d’origine, si è lavorato molto per celebrare nel migliore di modi questo momento così tanto atteso”.

E proprio al Musal sta per prendere il via il programma degli appuntamenti dedicati al beato. L’edizione numero 45 ha come titolo “Valle del Biois – La Valle con i Santi alle finestre” e si aprirà venerdì 7 luglio alle 17.30 presso la Casa delle regole di Canale d’Agordo con l’inaugurazione della mostra “Finestre in Val Biois: Enzo Dematté”. Molti gli appuntamenti che vedranno protagonisti nomi importanti della cultura italiana: sabato 8 luglio il direttore del Tg2 Antonio Preziosi che al Musal parlerà del suo rapporto con il beato Giovanni Paolo I, per proseguire poi con Diego Di Franco (9 luglio), autore del divertente libro “Il meraviglioso mondo dei papà” (Giunti Editore), che racconterà la sua esperienza di “papà casalingo), e con Massimo Candura (22 luglio) che presenterà la tesi di laurea “La diplomazia del sorriso. La politica estera di Papa Luciani”. Molto atteso l’incontro del 25 agosto con Marco Roncalli (pronipote di Papa Giovanni XXIII) e mons. Ettore Malnati (vicario episcopale di Trieste) che dialogheranno sul rapporto tra il beato Albino Luciani e Papa Giovanni XXIII. La rassegna vedrà alternarsi incontri in cui si affronterà la figura di Albino Luciani da diversi punti di vista: Nicola Scopelliti (16 agosto) ne parlerà con mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, vescovo titolare di Emmaus, mentre Andrea Tornielli (17 agosto), direttore del Dicastero per la Comunicazione, analizzerà i 10 anni di Papa Francesco e le caratteristiche che lo legano al beato Giovanni Paolo I.

Momento centrale la messa nella memoria liturgica del beato Giovanni Paolo I, che per la prima volta da quest’anno viene celebrata ufficialmente per la Chiesa universale il 26 agosto. A Canale d’Agordo, naturalmente, avrà particolare solennità.