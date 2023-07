Cammino sinodale: Frascati, in un libro ricordo il “Percorso eucaristico diocesano”, “Sulla strada di Emmaus”

(Foto: diocesi di Frascati)

Il 27 giugno scorso a Villa Campitelli, attraverso le mani dei sacerdoti, il vescovo di Frascati, mons. Raffaello Martinelli, ha consegnato alle 24 comunità parrocchiali che formano la diocesi di Frascati il libro ricordo del “Percorso eucaristico diocesano” vissuto dal 2019 al 2023, un sussidio per cercare di capire di più e vivere meglio la messa.

Il libro costituisce il Sussidio n° 20 di quelli curati in questi anni dall’Ufficio liturgico diocesano nell’ambito del “Percorso eucaristico” e si intitola “Sulla strada di Emmaus”. Le 80 pagine che lo compongono si dividono in due parti: nella prima è proposto un approfondimento sul “Vangelo di Emmaus”, brano guida del cammino diocesano sull’Eucaristia celebrata e vissuta; nella seconda, invece, sono raccolte le 80 piccole spiegazioni dei gesti e delle preghiere della messa che in questi anni sono state proposte in diverse forme nelle parrocchie.

Il Sussidio costituisce così “un invito permanente per chiunque lo sfoglierà a comprendere sempre meglio l’Eucaristia che si celebra, per viverla con maggiore consapevolezza, concretezza e gioia nella vita quotidiana, in famiglia, a lavoro, in parrocchia…”.

Come ha scritto mons. Martinelli nella presentazione, il Sussidio “sintetizza il lavoro svolto soprattutto negli ultimi 4 anni, in cui la nostra diocesi tuscolana ha voluto approfondire il sacramento per eccellenza: l’Eucaristia, quale fonte-culmine-modello di tutta la vita del singolo cristiano, della comunità parrocchiale, diocesana e universale-cattolica. L’impegno è stato intenso e ha coinvolto tutti i vari livelli dell’azione pastorale parrocchiale e diocesana: liturgico, evangelizzante-catechistico, caritativo, associazionistico, oratoriano, ecc., divenendo, in tal modo, stimolo e paradigma di sinodalità ecclesiale”.

A ben vedere, quella vissuta è stata una vera “esperienza sinodale in atto”, che ha coinvolto molte persone in un cammino di Chiesa centrato sull’essenziale: Gesù-Eucaristia, cuore della fede cristiana. “Le celebrazioni vissute, le 207 video catechesi proposte dal vescovo, i molti incontri con gli operatori pastorali e le famiglie, nelle parrocchie e a Villa Campitelli, i gesti di carità promossi raccontano una storia che il libro permette solo intravedere”, si legge in una nota dell’Ufficio liturgico diocesano.

“L’Eucaristia è per i cristiani il dono divino incomparabile, insuperabile e insostituibile. È con questa perenne ricchezza che il cammino di ciascuno e delle comunità parrocchiali è ora chiamato a proseguire: ripartendo da Emmaus, l’orizzonte è quello della missione, con la propria credibile testimonianza cristiana”, sottolinea l’Ufficio liturgico diocesano, nella nota.

Sul sito della diocesi si può leggere l’intero libro.