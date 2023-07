Gmg Lisbona: Comitato organizzatore, al bando la plastica. Sarà una Gmg sostenibile e rispettosa dell’ambiente

Gmg Lisbona 2023, piantumazione alberi (Foto Cod Aveiro/Barbara Vitoria)

Niente plastica durante la Gmg: è uno degli impegni assunti dal Comitato organizzatore locale (Col) della Gmg di Lisbona che ha scelto di inserire etichette di cartone in tutto il merchandising, evitando il più possibile la plastica e persino gli imballaggi in plastica. Nel kit del pellegrino è stata, inoltre, inserita una bottiglia d’acqua Eco riutilizzabile, per incoraggiare un consumo più sostenibile dell’acqua. Questa bottiglia, spiegano dal Col, ridurrà le emissioni associate alla produzione e al trasporto delle bottiglie, i rifiuti nelle discariche e le bottiglie depositate negli oceani. Anche il kit dei volontari della GmgLisbona 2023 includerà questo prodotto. Poiché non è possibile eliminare completamente la plastica, tutta quella derivante dall’assemblaggio dei kit viene raccolta e consegnata direttamente per il riciclaggio. Un’altra delle iniziative intraprese per compensare parte dell’impronta ambientale generata da tutte le attività legate all’organizzazione della Gmg è la piantumazione mondiale di alberi. L’obiettivo è fare della Gmg di Lisbona 2023 un esempio da seguire nell’impegno per la sostenibilità e lasciare un’eredità positiva su un tema molto vicino ai giovani. Secondo l’ultimo bilancio, sono già stati piantati quasi 17.000 alberi. Gruppi e diocesi di tutto il mondo hanno già aderito alla sfida.