Parlamento Ue: Cuneo, dibattito a un anno dalle elezioni. “Unione europea al giro di boa: opportunità e sfide”

“L’Unione europea al giro di boa: opportunità e sfide a poco meno da un anno dalle elezioni europee”: questo il titolo che l’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest ha dato all’evento che si svolgerà in città l’11 luglio prossimo. È tempo per l’Ue di iniziare a tracciare un bilancio, dal momento che ci si sta ormai preparando alle prossime elezioni europee. Secondo gli organizzatori, la tornata elettorale del 6-9 giugno 2024 chiuderà una legislatura “che ha visto cambiare il volto dell’Ue e del mondo, segnato dalla pandemia, prima, e dal ritorno della guerra sul continente”. Secondo i responsabili dell’ufficio cuneese, saremo testimoni di “una lunga e serrata maratona elettorale, ma presente e futuro non mancano certo di offrire, sul tavolo, nuove sfide (e qualche opportunità)”. Tracceranno un primo bilancio, nel Salone d’onore del Comune di Cuneo (via Roma, 28, Cuneo), Maurizio Molinari, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e responsabile dei media del Parlamento europeo in Italia, e Franco Chittolina, vicepresidente e socio fondatore dell’Associazione per l’incontro delle culture in Europa (Apice), che collabora all’organizzazione dell’evento.