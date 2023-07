Diocesi: Bologna, l’incontro del card. Zuppi con i giovani che parteciperanno alla Gmg di Lisbona

Mercoledì 5 luglio, alle 21 presso il Cinema-Teatro Galliera (via Matteotti, 27), l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, interverrà alla tavola rotonda “L’educazione, come opera evangelica, è cammino di pace” proposta nell’ambito della 3ª Assemblea generale mondiale dalla Comunità della Missione di don Bosco.

Giovedì 6, alle 21 nel chiostro della basilica di Santo Stefano (via Santo Stefano, 24), l’arcivescovo dialogherà su “Memoria” con il cantautore Francesco Guccini e con don Luigi Verdi, della Fraternità di Romena, al secondo appuntamento di “Un alfabeto per l’umano”. Il ciclo di incontri è proposto dalla Fraternità di Romena in collaborazione con la Chiesa di Bologna e la Basilica di Santo Stefano.

Venerdì 7 alle 20.30 nell’aula magna del Seminario arcivescovile (piazzale Bacchelli, 4) il card. Zuppi interverrà all’incontro con i giovani dell’arcidiocesi che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona dal 1° al 6 agosto. Il dialogo dell’arcivescovo con i ragazzi è proposto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile. “In questa occasione – afferma don Giovanni Mazzanti, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile – i ragazzi e le ragazze che andranno a Lisbona riceveranno dall’arcivescovo il mandato a partire, rappresentando la nostra diocesi nella dimensione mondiale della Gmg. Essere inviati, in questo contesto, significa rendersi consapevoli che la Giornata mondiale non è una semplice avventura estiva ma un vero e proprio pellegrinaggio, in cui i giovani sono chiamati a vivere alcune sfide fondamentali come quella a non rimanere immobili e ad incontrare il prossimo”.