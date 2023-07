Disagio mentale: Fondazione Di Liegro, laboratori di teatro e musicoterapia per favorire l’inclusione sociale

Il teatro come forma di apertura verso gli altri e di inclusione sociale, l’utilizzo degli strumenti musicali per facilitare la comunicazione e l’apprendimento. I benefici dell’arteterapia sono alla base di uno dei progetti realizzati dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro, inaugurato nel 2013 e rivolto alle persone con disagio mentale. In dieci anni la Fondazione ha organizzato più di 90 laboratori, che hanno coinvolto oltre 1.800 partecipanti. Come da consuetudine al termine di ogni ciclo del programma, è andata in scena una rappresentazione finale dei laboratori di teatro, musica e arte, in attesa dell’avvio delle nuove sessioni dopo l’estate. Vi sono molti adulti – pur non mancando una quota di giovani – e un maggior numero di partecipanti di genere maschile. In Italia gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici ammontavano a 778.737 unità nel corso del 2021, in base agli ultimi dati rilevati dal Ministero della Salute. Donne nel 53,6% dei casi. Dal conteggio era stata esclusa la Regione Calabria per la quale non erano disponibili i dati. I laboratori della Fondazione Di Liegro sono rivolti a persone con disagio mentale, che effettuano un percorso terapeutico riabilitativo in carico ai Centri di Salute Mentale delle ASL di Roma, e si avvalgono del contributo fondamentale di conduttori specializzati e di volontari che, dopo aver frequentato un corso formativo, accompagnano e sostengono l’impegno dei partecipanti, coordinati dai responsabili della Fondazione. Oltre al teatro, alla musica e all’arte, durante l’anno sono state messe a disposizione anche altre forme di espressione e di aggregazione a fini terapeutici, come i laboratori di fotografia e il fit-walking. Tutte queste attività risultano utili per acquisire empowerment ed esperienze di socializzazione e aiutano a risolvere le problematiche che alcune persone si ritrovano ad affrontare con l’affiorare dei disturbi sin dall’età giovanile. Inoltre i laboratori rappresentano un’efficace opportunità di integrare i percorsi terapeutico-riabilitativi.

Il laboratorio di teatro della Fondazione Di Liegro è uno spazio protetto in cui le persone riescono ad esprimere il proprio mondo e tutto il loro potenziale inespresso attraverso l’arte. Questo è reso possibile mediante le attività che il conduttore del laboratorio di volta in volta propone: training fisico, attività di improvvisazione, esplorazione e comunicazione volte a stimolare la relazione e la creatività. Alla fine del ciclo viene portato in scena il materiale scritto e creato dai partecipanti stessi, come unione delle differenti esperienze che costituiscono lo spettacolo. La musicoterapia è un altro strumento che si è rivelato particolarmente efficace se inserito all’interno dei percorsi riabilitativi per comunicare vissuti ed emozioni.