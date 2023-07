Solidarietà: Avis Pistoia, il 6 luglio la “Notte Rossa” per sensibilizzare sulla raccolta sangue

Sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema della donazione di sangue: è quanto si propone la “Notte Rossa” di Avis Pistoia, in programma giovedì 6 luglio. L’evento è patrocinato da Avis Toscana e organizzato per la prima volta nell’estate 2013 da Avis e Avis Giovani Pistoia, con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Il 6 luglio cominciano i saldi e, a Pistoia, i negozi resteranno aperti per l’inizio dei “Percorsi notturni”. Oltre a questo, l’evento si inserisce in concomitanza con l’incipit del Pistoia Blues Festival. Un’occasione preziosa, dunque, per veicolare un messaggio incisivo circa l’importanza delle donazioni, specie a ridosso di una stagione – quella estiva – storicamente caratterizzata da un calo fisiologico. I volontari Avis saranno attivi nei luoghi principali del centro, in particolare con un punto informativo in piazza Gavinana, insieme a quelli di altre associazioni dedicate al dono, come Admo, Aido, Adisco e Ail, per trasmettere il concetto che donare è fondamentale, in ciascuna delle sue forme. I negozi del centro saranno addobbati per l’occasione con simbolici palloncini rossi, mentre dal palco di piazza Duomo arriverà la testimonianza diretta di un donatore. “La Notte rossa – commenta Emanuele Gelli, vicepresidente Avis Toscana – rappresenta un momento molto importante per la ricerca di nuovi donatori e di volontari. Abbiamo un grande bisogno di raccogliere sangue e plasma, autentiche forze motrici del nostro sistema sanitario”. Sulla stessa lunghezza d’onda Igli Zannerini dell’Avis Pistoia: “Con l’arrivo della stagione estiva il numero dei donatori tende sempre a diminuire, determinando situazioni potenzialmente preoccupanti per il territorio. È invece fondamentale contrastare questa tendenza, andando a sensibilizzare il territorio, anche nelle sue fasce più giovani, per assicurare un apporto ed un ricambio continuativi”.