Gmg Lisbona: Bruno (Fond. Giovanni Paolo II per i giovani), visita al Comitato Organizzatore “prendersi cura della Casa Comune”

Il presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per i giovani, Daniele Bruno, nei giorni scorsi ha visitato la sede del Comitato organizzatore locale (Col) della Giornata mondiale della gioventù (Gmg) Lisbona 2023. Lo riporta l’agenzia portoghese Ecclesia. Il motto della visita è stata la preparazione della quarta Conferenza internazionale sulla cura del creato, che la Fondazione sta organizzando in collaborazione con la Gmg. La conferenza si svolgerà presso l’Università Cattolica del Portogallo, a Lisbona, il 31 luglio, il giorno prima dell’inizio della Gmg. Bruno ha affermato che l’obiettivo principale è che i giovani riflettano “sul loro stile di vita e capiscano come possono cambiarlo, per prendersi cura della nostra Casa Comune”. Il convegno, spiegano gli organizzatori, “intende promuovere un dialogo tra giovani ed esperti in cinque aree della vita umana: economia, istruzione e vita familiare, risorse naturali, politica e tecnologia. La conferenza sarà un momento di dialogo sulla cura della nostra Casa Comune, con la riflessione sull’Enciclica ‘Laudato Si’ di Papa Francesco”. Al tempo stesso “sarà un’occasione per riflettere sugli stili di vita attualmente adottati e per cercarne di nuovi che sappiano affrontare le sfide culturali, spirituali ed educative delle generazioni presenti e future, ispirando azioni concrete e durature a favore della salvaguardia dell’ambiente”. Il congresso presenterà “spazi virtuali immersivi”, utilizzando la tecnologia del metaverso, cercando di rendere la partecipazione “più inclusiva e accessibile”, ha concluso Bruno.