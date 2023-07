Cisgiordania: Save the Children, altri 3 minori uccisi, ferimenti e arresti di bambini a Jenin. “Fermare immediatamente le ostilità”

“Fermare immediatamente le ostilità, rispettare il diritto internazionale umanitario e garantire l’accesso umanitario a tutti i bambini e alle loro famiglie colpiti dalle violenze”. È la richiesta di Save the Children, allarmata dall’escalation della situazione in Cisgiordania. Negli ultimi giorni, dieci palestinesi, tra cui tre minori, sono stati uccisi e più di 50 feriti. Diversi palestinesi, tra cui alcuni bambini, sono stati arrestati durante l’operazione delle Forze di sicurezza israeliane (Isf) a Jenin. I danni alle infrastrutture civili sono ampi, inclusa l’interruzione delle forniture di acqua ed elettricità, e le demolizioni di strade e case tutt’ora in corso. Questa è stata la più grande operazione dell’Isf in Cisgiordania dal 2002, e ha incluso l’uso di attacchi aerei e di ingenti forze di terra in aree civili densamente popolate. Nella prima metà del 2023, il numero di morti e feriti civili palestinesi ha già superato quelli del 2022, che è stato l’anno più letale per i palestinesi da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a monitorare i dati nel 2005. “È inaccettabile che i bambini siano ancora una volta oggetto di violenza e paghino il prezzo del conflitto in corso. È fondamentale agire immediatamente per fermare le ostilità e garantire la necessaria assistenza umanitaria ai bambini e alle loro famiglie. I civili e le infra-strutture civili devono essere protetti per garantire che i bambini possano accedere ai servizi di base”, ha dichiarato Jason Lee, direttore Paese di Save the Children per i Territori Palestinesi Occupati. Save the Children ha fornito un supporto psicosociale e di salute mentale alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie per affrontare la violenza in corso e i fattori di stress che permeano le loro vite. Inoltre, sta fornendo assistenza economica per consentire alle famiglie di soddisfare le esigenze mediche, alimentari e di base più immediate.