Incendi in Grecia e Tunisia: Ue, attraverso il Meccanismo di protezione civile “inviati oltre 490 vigili del fuoco e nove aerei” in sostegno dei 2 Paesi

La Commissione europea sostiene la Grecia e la Tunisia colpite da incendi selvaggi. Dal 18 luglio l’Ue, attraverso il Meccanismo di protezione civile, ha inviato “oltre 490 vigili del fuoco e nove aerei antincendio in Grecia e Tunisia”. Lo comunica in una nota l’Esecutivo Ue. In particolare, dieci Paesi (Italia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Serbia) stanno contribuendo al Meccanismo di protezione civile dell’Ue contro gli incendi in Grecia. Un ufficiale di collegamento dell’Ue sta sostenendo il coordinamento delle operazioni in Grecia e “la mappatura satellitare Copernicus dell’Ue sta fornendo una valutazione dei danni” in diverse aree della regione greca. Due Canadair sono stati inviati in Tunisia.”Gli incendi che stanno devastando la regione del Mediterraneo richiedono una risposta immediata e unitaria. L’Unione europea, attraverso il suo Meccanismo di protezione civile, è pienamente solidale e pronta a sostenere i Paesi colpiti. Insieme, stiamo impiegando le risorse disponibili per combattere gli incendi e proteggere i cittadini e i nostri paesaggi. Vorrei inoltre esprimere il mio più sentito cordoglio e sostegno alle famiglie e ai colleghi dei due vigili del fuoco greci che hanno perso la vita ieri quando il loro aereo antincendio è precipitato sull’isola greca di Eubea. Questo è il peggior monito di come i primi soccorritori rischino le proprie vite per salvare gli altri e il nostro ambiente”, ha detto il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič.