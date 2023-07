Incendi in Sicilia: Valastro (Cri), “ad Acireale territorio in ginocchio”. Il “grazie” per l’intervento ai volontari

“Una notte dura per tantissime persone. Ieri sera, il presidente della Croce rossa italiana – Comitato di Acireale, il mio Comitato, uno di quelli impegnati in tutto il Paese, mi ha scritto un messaggio. Attraverso questo, vorrei dedicare un pensiero alle volontarie e ai volontari della Croce rossa italiana che hanno fatto servizio in tutta Italia. E dire che sono molto orgoglioso di tutti loro, di tutti voi”. Così stamattina, il presidente della Cri, Rosario Valastro, sui suoi canali social pubblica un ringraziamento ai volontari impegnati nell’assistere le persone vittime di incendi nel sud Italia e del maltempo nel nord, rilanciando il messaggio ricevuto dal presidente della Cri – Comitato di Acireale, nella serata di ieri: “Oggi (ieri, ndr) purtroppo abbiamo avuto un intero territorio in ginocchio – scrive il presidente della Cri di Acireale, Simone Tringali – abbiamo sfollato centinaia di persone. Siamo stati ovunque senza freno e senza esitare. Abbiamo messo a disposizione di tutto. Fino ad ora siamo in servizio con oltre 80 persone accolte per la notte. Ti scrivo per mandarti un abbraccio e per dirti più che mai che oggi il Comitato Cri di Acireale è stato un grandissimo baluardo di umanità”.