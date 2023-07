Gmg Lisbona: RnS, in 188 saranno all’evento con il Papa. Previste iniziative in diocesi e avviato il progetto social “Il bene verso tutti”

Anche un gruppo di 188 giovani del Rinnovamento nello Spirito Santo sarà presente assieme al presidente nazionale Giuseppe Contaldo, al

coordinatore Rosario Sollazzo e al consigliere spirituale don Michele Leone alla XXXVIII Giornata mondiale della gioventù in programma dal 1° al 6 agosto. “La Gmg – afferma Contaldo – diviene ancora una volta spazio fecondo di incontri e di storie che ci aprono all’ascolto di Dio e di noi stessi. Ci mettiamo in viaggio, come Maria, assumendo la postura pasquale di chi cammina sospinto dalla forza dello Spirito. Accogliendo la sfida del viaggio, del peregrinare, ci alziamo e in fretta desideriamo raggiungere il mondo e annunciargli la gioia di Colui che è divenuto imprescindibile per la nostra esistenza: Gesù, lieta notizia del Padre per l’uomo di ogni tempo. Non più soli dinanzi ai fallimenti e alle cadute umane, anche noi, come Maria, sentiamo l’irrefrenabile desiderio di aprirci alle urgenze del prossimo, riscoprendo la vita non più come bene da trattenere ma come dono da offrire”. “Il mio augurio per tutti i partecipanti – conclude Contaldo – è quello di portare, oltre lo zaino, anche il cuore pronto ad accogliere, a stupirsi come Maria delle meraviglie che il Signore compie e di tornare a casa portando la grandezza della universalità della Chiesa della quale faranno esperienza. Sarà innanzitutto lo Spirito Santo a manifestarsi dentro di loro, come respiro e come vento, per accompagnarli verso orizzonti di speranza”.

Nei giorni precedenti alla Gmg verrà promosso il tradizionale Youth Arise International Festival, il Festival internazionale carismatico giovani, in programma a Fatima, “cuore” della devozione mariana, dal 27 al 30 luglio. Dalla sera del 30 luglio alla mattina del 5 agosto, i partecipanti del RnS verranno ospitati dalla parrocchia di Agualva, presso il centro abitato di Agualva-Cacém, situato nel distretto di Lisbona, nel comune di Sintra. I giovani del Rinnovamento nello Spirito Santo parteciperanno agli incontri “Rise Up”, previsti nelle

mattine del 2, 3 e 4 agosto presso la Igreja de Santa Maria ad Agualva e organizzati in stretta collaborazione con il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. “Rise Up” – viene spiegato in una nota – rappresenta il nuovo modello di catechesi per la Gmg che sfida i giovani a riflettere sui grandi temi affrontati durante il pontificato di Papa Francesco, dall’ecologia integrale, all’amicizia sociale e alla misericordia.

“Come responsabili – sottolinea Raffaella Del Giudice, delegata nazionale per l’Ambito Giovani del RnS – siamo orgogliosi, in un tempo di crisi economica e spirituale come quello che stiamo attraversando, di aver avuto una risposta di partecipazione così numerosa, pronta ed entusiasta. I nostri ragazzi si sono preparati per vivere questa bellissima esperienza di fraternità universale e di gioia. Raggiungeremo prima Fatima, dove ci ritroveremo con tutti i giovani appartenenti al Rinnovamento Carismatico del mondo per preparare i nostri cuori all’incontro con il Santo Padre. La certezza è che ritorneremo da Lisbona ‘carichi’ nello Spirito e fortificati nella fede, per essere segno e strumento nelle nostre realtà locali”.

Sempre da RnS, inoltre, nei canali ufficiali è stato lanciato il progetto social “Il bene verso tutti”, gestito proprio dai giovani del Movimento per testimoniare le meraviglie che vivranno in terra portoghese. Per i ragazzi e le ragazze che non potranno prendere parte alla Gmg e rimarranno in Italia non mancheranno speciali iniziative promosse nelle singole diocesi, con testimonianze ed esperienze per condividere, a distanza ma comunque comunitariamente, la grazia dell’evento.

Infine, in rappresentanza del RnS alcuni giovani saranno ospiti nella trasmissione di Tv2000 “Gmg Lisbona 2023”, in onda mercoledì 2 agosto , dalle 11 alle 14.