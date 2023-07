Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme: Roma, ricevuto oggi a Palazzo della Rovere il patriarca Pizzaballa

Il gran maestro e il governatore generale dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme hanno ricevuto oggi a Palazzo della Rovere, a Roma, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, mons. Pierbattista Pizzaballa, gran priore dell’Ordine, al quale nel Concistoro del 30 settembre prossimo verrà imposta la berretta cardinalizia.

“L’incontro non solo ha consentito al gran maestro ed al governatore generale di rinnovare al patriarca le felicitazioni a nome di tutti i membri dell’Ordine per l’altissimo riconoscimento che premia anni di dedizione alla Terra Santa, ma ha altresì offerto l’occasione per una revisione di tutte le esigenze della Terra Santa, con particolare riguardo alle attività pastorali e umanitarie”. Lo riferisce l’Ordine del Santo Sepolcro sui suoi canali social. “L’esiguità dei fondi raccolti quest’anno con le contribuzioni delle luogotenenze rispetto agli anni passati impone infatti una attenta gestione delle risorse disponibili e il massimo coordinamento al fine di assicurare una equilibrata identificazione delle priorità”, conclude l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme.