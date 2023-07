Famiglie numerose: Anfn, lanciato il concorso “The Big family show” per i figli. Da oggi si vota su app e canale YouTube dedicati

(Foto: Anfn)

Sono oltre 550mila i giovani cresciuti tra tanti fratelli ed ancora residenti con i loro genitori. È quanto stima l’osservatorio politico dell’Associazione nazionale famiglie numerose (Anfn), l’associazione che raduna e dà voce alle famiglie numerose in Italia.

Ragazzi che – come rileva una ricerca qualitativa del Centro internazionale studi famiglia (Cisf) – nel tentativo di rendersi visibili agli altri componenti della loro grande famiglia, coltivano una o più soft skill.

È anche per valorizzare questi talenti che Anfn ha lanciato il concorso “The Big family show”. La risposta non si è fatta attendere. “Sono state decine e decine – ricostruiscono Mario e Mariapia Scuderi, genitori di nove figli, referenti del progetto – le famiglie associate, provenienti da 14 regioni d’Italia, che hanno inviato un video con le loro performance. Cantanti, cantautori e musicisti, arrampicatori, traceurs (praticanti di parkour) e skater, youtuber, documentaristi e designer, comici e presentatori: un florilegio di talenti che adesso escono dalle quattro mura di casa per essere apprezzati tramite il canale YouTube @thebigfamilyshow”.

Gli artisti più votati dagli utenti dello stesso canale YouTube o dalle famiglie associate – tramite una apposita app o quelli scelti da una giuria composta per lo più da giovani – saranno invitati a partecipare, il prossimo 30 settembre all’auditorium Cottoni a Nocera Umbra, ad una serata finale. Una curiosità: tutti i componenti della famiglia potranno esprimere, già da oggi, il proprio voto utilizzando la app Anfn. “Vogliamo applicare cioè – spiegano Alfredo e Claudia Caltabiano, presidenti nazionali di Anfn – quel principio di ‘un figlio, un voto’ che vorremmo fosse applicato anche dalla classe politica, per permettere a tutti, nessuno escluso, di decidere chi merita di governare il proprio comune, la propria regione, il nostro Paese”.